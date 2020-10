Markiezenhof geeft zijn geheimen prijs

‘Hoe eerder we van Bergen op Zoom af zijn, hoe beter’: Roosendaal wil daklozenop­vang in eigen hand

6 oktober ROOSENDAAL - Roosendaal baalt dat het bij het aanpakken van problemen met daklozenopvang voor een deel afhankelijk is van Bergen op Zoom. De Roosendaalse gemeenteraad pakt liever zelf de regie in dat dossier, maar waarschijnlijk is Bergen op Zoom nog de komende zes jaar de ‘centrumgemeente’. ,,Hoe eerder we daarvan af zijn, hoe beter.”