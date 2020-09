Markiezenhof enthousiast over permanente samenwerking met Rijksmuseum

BERGEN OP ZOOM - Het is een bizar jaar voor het Markiezenhof. Financieel een rampjaar vanwege de coronacrisis. Tegelijkertijd markeert 2020 een keerpunt. Het Markiezenhof ondergaat een metamorfose, storytelling krijgt definitief gestalte en het museum krijgt permanente samenwerking met het Rijksmuseum.

,,Corona kost geld”, zegt directeur Cees Meijer onomwonden. ,,Het is een verloren seizoen, zoals het voor alle musea een rampjaar is.” Het museum was vanwege het virus een paar maanden gesloten, inkomsten bleven uit. Inmiddels mogen er in totaal honderd bezoekers tegelijk binnen zijn.

,,Dat is voor ons prima, we klagen niet over het aantal bezoekers, maar de horeca is maar beperkt open. Je kunt niet de gezelligheid creëren die je zou willen.” Ook zijn veel zomeractiviteiten van de agenda geschrapt, waaronder bijvoorbeeld de roofvogelshows en enkele workshops.

Zorgen over financiën Bergen op Zoom

Dat de gemeente Bergen op Zoom het water financieel aan de lippen staat, baart ook zorgen. Hoeveel geld is er straks nog voor het museum? De investering voor de herinrichting van het museum was al gedaan, dat project gaat door, maar inmiddels heeft de gemeente een uitgavenstop afgekondigd. Wat dat betekent voor de toekomst van het museum is ongewis maar Meijer laat zich daar niet door beperken. ,,We gaan uit van onze eigen kracht en de kwaliteit die we leveren”, klinkt het stellig.

Euforisch vertelt hij dat het Rijksmuseum een permanente samenwerking wil aangaan met het Markiezenhof en de vier stadsmusea in Hoorn, Zutphen, Gouda en Harlingen. In die musea was vorig jaar de reizende tentoonstelling Lage Landen te zien met veertig pronkstukken uit de collectie van het Rijksmuseum. Dit jaar volgt de tentoonstelling Koele Wateren. ,,Directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits is enthousiast over de samenwerking en wil het voortzetten. Daar zijn wij ontzettend blij mee.”

Storytelling

Ondertussen werkt het museum al drie jaar aan het concept storytelling, het vertellen van authentieke verhalen. Het Markiezenhof verandert daarmee van een klassiek stadshistorisch museum naar een thematisch museum. Om de herinrichting gestalte te geven is het museum sinds deze week dicht tot en met 9 november. Zeven zalen worden aangepakt, de beleving voor de bezoeker wordt compleet anders. ,,Het is meer dan alleen naar een schilderij kijken, de bezoeker wordt meegenomen in het verhaal op een interactieve manier.”

Het ‘nieuwe’ museum opent 10 november de deuren voor publiek, dan is ook de tentoonstelling Koele Wateren te bezichtigen.

Volledig scherm Portret Menno van Coehoorn van schilder Caspar Netscher © Collectie Rijksmuseum Menno keert terug naar Bergen Een portret van Menno van Coehoorn, generaal der artillerie en vestingbouwkundige, uit de collectie van het Rijksmuseum, komt naar Bergen op Zoom. Het Markiezenhof krijgt het schilderij langdurig in bruikleen. Het is het eerste concrete resultaat van de permanente samenwerking. ,,Een topstuk”, glundert directeur Cees Meijer van het Markiezenhof. ,,En voor Bergen op Zoom een belangrijk schilderij.” De vesting Bergen op Zoom is een meesterwerk van Menno van Coehoorn. Wanneer het schilderij, van de hand van Caspar Netscher, naar Bergen op Zoom komt is nog niet duidelijk, maar dat het komt is zeker. ,,We hebben met de tentoonstelling Lage Landen laten zien dat we topstukken uit het Rijksmuseum goed verzorgen.” Het klimaatbeheersingssysteem van het museum is er destijds voor aangepast Meijer is heel blij met de structurele samenwerking met het Rijksmuseum. ,,Dat kost de stad bijna niets en het biedt wel een goed perspectief voor de toekomst.”