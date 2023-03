Markiezaatsgroep wil zekerheid: ‘Kamperen scouting mag niet aan banden’

Voorzitter Anton Hoepelmans van Scouting Markiezaatsgroep trok vorige week aan de bel bij de gemeenteraad. Die steggelt al jaren over wat wel en niet mag in het oostelijke buitengebied van Bergen op Zoom. Het bestemmingsplan had een update nodig. Wat een eenvoudige klus leek, bleek een hoofdpijndossier. Het plan wemelde van de fouten, er moest veel gerepareerd.

Markiezaatsgroep met handen in het haar

Dat had heel wat voeten in de aarde, onder meer voor de scoutingclubs in Bergen op Zoom die in dat gebied liggen. Kamperen werd aan banden gelegd. Dat is uiteindelijk voor de meeste scoutingclubs goed opgelost, maar de Markiezaatsgroep zit met de handen in het haar.

,,Zoals het nu in de plannen staat, mogen wij alleen nog kamperen rondom het clubgebouw", stelde voorzitter Anton Hoetelmans. ,,Dat is niet genoeg, we hebben meerdere kampeerplekken op het terrein, waar we al 64 jaar gebruik van maken. Voor het houden van jeugdkampen zijn die essentieel.”

Een kampeerterrein van de Markiezaatsgroep waar volgens het bestuur straks niet meer gekampeerd mag worden.

De scoutingclub ligt aan de Bersgebaan, tussen het Joodskerkhof, de Zanderijen en het spoor in. ,,Kamperen hoort bij scouting. Bovendien zijn de jeugdkampen nodig om financieel gezond te blijven. Het levert verhuurinkomsten op.”

Misverstand

Volgens de gemeente berust alles op een misverstand. ,,We willen wat er was behouden. Dus alle kampeermogelijkheden die er waren, blijven bestaan”, stelde een ambtenaar. ,,Kennelijk is er een verschil in hoe we de tekst interpreteren.”

Er wordt nu gekeken hoe de tekst zo geformuleerd kan worden dat deze voor iedereen duidelijk is.

De Zanderijen, een water bij het scoutingterrein van de Markiezaatsgroep.