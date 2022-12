Mark Zuckerberg koopt Zeeuwse techniek, oprichter is trots

KRUININGEN - Het van oorsprong Zeeuwse bedrijf Luxexcel is ingelijfd door Mark Zuckerberg. Met de recente overname, die in alle stilte plaatsvond, is een onbekend bedrag gemoeid.

Luxexcel is in 2009 opgericht door Richard van de Vrie uit Wolphaartsdijk. Tot 2014 was hij algemeen directeur. In de jaren erna bleef hij aan als commissaris. Recent is Luxexcel in handen gekomen van Meta, het Amerikaanse techbedrijf van Mark Zuckerberg. Dat is eigenaar van onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp. Volgens de Vlaamse zakenkrant De Tijd betaalde Meta een ‘heel pittig’ bedrag voor het bedrijf.

Van de Vrie - die zichzelf op LinkedIn nu omschrijft als ‘trotse oprichter’ van Luxexcel - wil geen toelichting geven op de overname. Hij onderstreept nog eens dat hij trots is ‘op het team en op hetgeen is bereikt’, maar hij onthoudt zich nadrukkelijk van verder commentaar op de deal.

Lenzen gemaakt met 3D-printers

Met Luxexcel heeft Van de Vrie een geavanceerde techniek ontwikkeld om met 3D-printers lenzen te produceren. Dat gebeurt zo nauwkeurig, dat er geen nabewerking meer nodig is. In de loop van de jaren is de onderneming zich vooral gaan toeleggen op het maken van brillenglazen.

Inmiddels is het ook mogelijk allerlei technologie in de lenzen te verwerken. Dat is van groot belang voor de snel groeiende trend van slimme brillen. Er bestaan al langer brillen met bijvoorbeeld een ingebouwde camera. Dankzij de techniek van Luxexcel kan bijvoorbeeld ook allerlei digitale informatie worden toegevoegd aan het gezichtsveld. Dat word augmented reality (AR) genoemd.

De grote techbedrijven zetten volop in op de ontwikkeling van slimme brillen. Meta kent al Ray Ban-brillen die video en audio kunnen opnemen en waarmee je kunt bellen. Binnen enkele jaren wil Meta ook AR-brillen op de markt brengen. Diezelfde ambitie heeft bijvoorbeeld Apple, met Apple Glass.

Van Goes naar Kruiningen

Luxexcel begon in 2009 in een pand op bedrijventerrein De Poel in Goes. Na een flinke kapitaalinjectie van diverse investeerders in 2014 werd een nieuwe locatie in Kruiningen in gebruik genomen. Later verliet het bedrijf Zeeland. Het is nu gevestigd in Eindhoven en het Belgische Turnhout. PMV, de investeringsmaatschappij van de Vlaamse overheid, was deels eigenaar van Luxexcel.

De onderneming won in de loop van de jaren diverse prijzen. In 2015 stond zij op nummer één in de landelijke Innovatie Top 100, samengesteld door de Kamer van Koophandel en de Financiële Telegraaf. In 2011 werd de top van Luxexcel samen met enkele andere innovatieve ondernemers uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van koningin Beatrix in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

Familiebedrijf in verlichting

Richard van de Vrie is volop actief gebleven als ondernemer. Samen met onder anderen zijn vader Cees begon hij begin jaren negentig al het familiebedrijf Lighting Partner BV, gespecialiseerd in verlichting. Vanaf 2002 waren zij volop bezig met ledverlichting, waarmee ze hun tijd vooruit waren. In 2008 werd het familiebedrijf verkocht aan Healthe Inc.

In 2011 begon Van de Vrie samen met anderen een nieuw verlichtingsbedrijf: LuxImprove, met Kruiningen als thuisbasis. Van de Vries zoon Jordi, die in 2017 mede-eigenaar werd, is er inmiddels directeur. Zelf heeft hij nu de rol van adviseur.

Uit het bedrijf is enkele jaren geleden LI Sports voortgekomen, dat gevestigd is in Goes. Dat voorziet sportaccommodaties van energiezuinige verlichting. Van de Vrie is er mede-eigenaar. Dat is hij ook van Ledgnd in Capelle aan den IJssel, een onderneming die zich richt op ledverlichting voor de glastuinbouw. Zoon Ramón van de Vrie is directeur van Ledgnd.

