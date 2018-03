Marijn van Geel presenteert nieuwe single: 'Hier krijg ik zoveel energie van'

VideoBERGEN OP ZOOM - De nieuwe single 'Op een dag...' van Steenbergenaar Marijn van Geel valt in de smaak. Terwijl de confetti in het rond vliegt, zingt het publiek uit volle borst mee met de 28-jarige volkszanger. "Hier krijg ik zoveel energie van."

Wat is hij blij dat deze 'Op een dag' is gekomen. Maanden heeft hij uitgekeken naar dit moment. De presentatie van zijn nieuwe single en videoclip. "Of ik zenuwachtig ben? Behoorlijk. Maar straks gaan we knallen. Dat weet ik zeker."

De Leeuwenkuil, de grote zaal van de Raayberg, is zondagmiddag gevuld met familie, vrienden, kennissen en mensen die het Nederlands lied een warm hart toedragen. Als Alex Krijnen uit Goes het publiek heeft laten meezingen met een nummer van André Hazes is het wachten op Marijn.

Volledig scherm Marijn van Geel. © Timo Van De Kasteele

Maanden naar uitgekeken

"Hebben jullie het nummer al een beetje kunnen oefenen?", vraagt de presentator. "Hier is ie dan, Marijn van Geel met 'Op een dag...'. Het publiek kan op een groot scherm naar zijn nieuwe videoclip kijken. Even later gevolgd door de zanger zelf op het podium. Als de confettislieren door de zaal vliegen, gaat het publiek pas echt goed los. Marijn is omringd door kleuters die vrolijk meedansen. "Dit smaakt echt naar meer", zegt hij na afloop. "Wat een gevoel. Hier heb ik maanden naar uitgekeken. En nu is het zover."

Marijn heeft zijn nieuwe single niet zelf geschreven. De tekst komt van Steenbergenaar John Nijssen. Plaatsgenoot Stefan Uijtdewilligen zorgde voor het arrangement. Aanvankelijk zou Marijn het nummer met Valentijnsdag presenteren. "Dat viel op Aswoensdag. Geen handig moment. Zodoende hebben we gekozen voor de eerste zondag van de lente."