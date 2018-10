Marijke koos voor 't leven, ook toen ze heel ziek was

Marijke Vorstermans had wilskracht. Samen met haar man Ruud wilde zij vooral genieten en herinneringen maken. Dat er tussen hen niets ongezegd is gebleven, is voor hem een troost. Marijke overleed op 8 mei van dit jaar, 67 jaar oud.

In 2007 kreeg Marijke borstkanker, in 2012 bleek die te zijn uitgezaaid. Al die jaren zette Marijke zich met de haar typerende gedrevenheid in voor Borstkankervereniging Nederland, die haar erelid maakte. Ze gaf voorlichting aan verpleegkundigen en patiënten, hield een blog bij met de toepasselijke titel Dikke Roze Pech en zette een facebookpagina op voor vrouwen met uitgezaaide borstkanker.

Forever Together liet Ruud in 2012 op zijn arm tatoeëren en toen ze drie jaar geleden 40 jaar getrouwd waren, gaf Marijke hem de tattoo Liefde is... cadeau. ,,Ze kunnen me alles afpakken, maar dát niet", zegt Ruud geëmotioneerd. Lachend: ,,Ik heb meer vrouwelijke hormonen dan de gemiddelde man. Ik ben gevoelig. Romantiek, daar was ik super goed in."

Dat is niets te veel gezegd. Ruud schrijft gedichten en plaatste zes jaar lang dagelijks een Liefde is...-bericht op Facebook. Marijke kreeg vaak bloemen en bij iedere gelegenheid een toepasselijk Pandorabedel. Tijdens een campertrip door Amerika verraste Ruud haar met kaartjes voor haar idool Gladys Knight & The Pips, eerste rij in Las Vegas. Marijke koos het nummer Hero (A wind beneath my wings) voor haar uitvaart. Ruud: ,,Omdat ik haar hero was, zei ze."

Samen kozen ze voor het leven, genieten van elkaar, de kinderen en kleinkinderen en zoveel mogelijk mooie herinneringen maken. ,,Sommige mensen stoppen met leven als ze ongeneeslijk ziek zijn. Wij deden het tegenovergestelde. We hebben meteen een permanente annuleringsverzekering afgesloten. Als het even kon gingen we op reis. De oncoloog plande de behandelingen om onze vakanties heen", blikt Ruud terug op die laatste intensieve jaren.

Toen Marijke in 2016 hoorde, dat de kanker ook was uitgezaaid naar de hersenen, regelde ze meteen haar uitvaart. ,,'Dan kun je daarna verder met je leven', zei ze. Een controlfreak was ze zeker niet, maar ze hield wel graag de regie", zegt Ruud.

Na haar overlijden moest haar Pink-Ribontattoo met de letters FDKK (Fuck De Kut Kanker) goed zichtbaar zijn. Geen kist, maar een rieten mand. ,,En ze wilde een witte auto. Het geeft me voldoening de dingen te hebben kunnen doen zoals zij ze graag wilde. Ze heeft me nog op het hart gedrukt: geen altaartje inrichten met foto's van mij en geen frivole en ophemelende teksten op de rouwkaart. Haar motto was: When live gives you lemons, make lemonade. Dat is Marijke ten voeten uit."