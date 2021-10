Mariëlle Heck dol op Flower Power: ‘Ik ben een hippie van nature’

BERGEN OP ZOOM - Mariëlle Heck is gek op Flower Power en muziek die op het festival Woodstock gespeeld werd. Zondag zingt ze met InStock69 in Café ’t Slik in Bergen op Zoom.

De in Steenbergen geboren Mariëlle Heck is al heel lang gek van muziek uit de roerige jaren zestig. Ze zegt niet of ze daar als kind, al dan niet onderbewust, iets van heeft meegekregen. ,,Noem me maar de grote zus van Jean-Paul, de popjournalist en drummer. Ik ben een hippie van nature. Dat uit zich in mijn kleding en leefstijl. Naast deze band rijd ik met mijn vriend Richard Jungbeker ’s zomers rond in een hippiecamper en treden we als flower-power-duo op op buitenplekken.”

Mariëlle Heck begon in haar tienerjaren met zingen in de Steenbergse formatie Ufip, genoemd naar de bekkens waar haar broer op drumde. Later zong ze in amusementsbandjes, maakte ze de overstap naar jazz en zong ze een tijdje in de voorloper van de Rose Valley Big Band in Roosendaal, maar ook tijdens de Bergse Revue in haar huidige woonplaats.

Graag muziek uit de sixties

Corona bood haar tijd om rond te bellen en haar droomband samen te gaan stellen. ,,Ik hoor graag muziek uit de sixties live, maar miste bij veel tribute bands het Woodstock-gevoel. Soms benaderen ze of Jimi Hendrix, of Creedence Clearwater Rivival, maar zelden ook nog Janis Joplin, Jefferson Airplane en The Who. Ik wilde een grote formatie, met zoveel mogelijk goede stemmen daarbij en een echte Hammond.”

InStock69, met veel songs van Woodstock op voorraad, bezit volgens Heck dankzij vier leadvocalisten tal van mogelijkheden om van stemming en instrumentarium te wisselen. ,,We traden slechts één keer eerder op, maar twee boekers stonden zich al meteen te verdringen. Het festival zondag betekent onze vuurdoop voor een thuispubliek, want de band bestaat uit vijf Bergenaren, met ervaring in onder meer Garfield en een Uriah Heep tribute band, en twee Belgen. We spelen drie keer driekwartier. Songs kunnen 5 minuten, maar ook 20 minuten duren, want we durven ook te jammen. Slechts drie keer doen we een stapje buiten dat Woodstock Festival, met songs van Fleetwood Mac, Shocking Blue en Middle Of The Road.”

Live op ons Plein: 10 oktober (vanaf 14.00 uur) Café ’t Slik in Bergen op Zoom. Met InStock69, Frontaal, Awoei e.a. De entree is gratis.