Marianne Vos pakt brons op NK in 'haar' Hoogerheide

Wietver­dach­te Bergen op Zoom vertelt ander verhaal bij rechter

10:00 BREDA/BERGEN OP ZOOM - Een 35-jarige Pool die wordt verdacht van het onderhouden van een wietkwekerij in zijn woning aan het Wilgenhof in Bergen op Zoom zegt dat de plantage in zijn huis van 'Marokkanen of Turken' was. Die beheerden haar ook.