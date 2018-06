Maria als baken van hoop bij 74ste Maria Ommegang

17-jarige jongen mishandeld door leeftijds­ge­noot in Bergen op Zoom, verdachte zit vast

10:26 BERGEN OP ZOOM - Een 17-jarige jongen uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld aan de Kerkstraat in zijn woonplaats. Een even oude jongen uit Hoogerheide is aangehouden.