Marco verloor op kermis een been door de Deca Dance: OM eist werkstraf en boete tegen Bergse attractiehouder

Op maandagavond 16 september 2019 ging het op de kermis in Wijchen vreselijk mis met de Deca Dance, een snel draaiende attractie. Marco van As had met zijn toen 8-jarige zoon Thijs plaatsgenomen in een van de gondeltjes.



Tijdens de rit brak het gondeltje af. Het kwam onder de bodemplaat van de attractie terecht. Marco van As verloor zijn rechterbeen, zoon Thijs brak zijn arm. De vrouw van Van As en hun andere zoon zagen het ongeluk voor hun ogen gebeuren.