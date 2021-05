Marco Musters neemt Waldolala over: ‘Een droomplaatje’

Even stilstaan bij de Bergse slachtof­fers van de V1 ramp op 1 maart 1945

5 mei BERGEN OP ZOOM - Voor de nabestaanden was het een emotioneel moment. In stromende regen en zwiepende wind kwamen ze dinsdag bij elkaar. Om even stil te staan bij het gerenoveerde herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de V1 ramp op 1 maart 1945.