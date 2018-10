Mantelzorgbijeenkomst in Bergen op Zoom: jonge mantelzorger eerder herkennen

BERGEN OP ZOOM - Vaak weten ze het zelf niet eens. Maar wie jonger is dan 24 jaar en thuis zorgt voor een gehandicapt broertjes, zusje of ouder is mantelzorger. De impact van die zorg is vaak groot, zegt Marloes Rutten van steunpunt Mantelzorg Bergen op Zoom. ,,Het is belangrijk dat we deze groep jongeren sneller herkennen, bereiken en helpen."

Professionals van allerlei instanties die in de Brabantse Wal gemeenten met jeugd werken hebben donderdagmiddag in het ontmoetingscentrum van Lambertijnenhof in de wijk Meilust de koppen bij elkaar gestoken. Op initiatief van steunpunt Mantelzorg Bergen op Zoom.

De bijeenkomst vormt de aftrap naar een intensievere samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Met als doel het nog beter in beeld krijgen van deze groeiende groep jonge mantelzorgers. ,,Het is belangrijk dat we de jonge mantelzorger eerder herkennen."

Niet dat wie jong is en voor een familielid zorgt en dus mantelzorger is, per definitie problemen ervaart. ,,Toch ligt overbelasting op de loer", zegt Rutten. ,,Met vermoeidheid, stress en psychische problemen als mogelijke gevolgen."

Jongeren zoeken zelf geen hulp

Vaak rust op de kinderen een grote sociale druk. Doordat leeftijdsgenootjes niet begrijpen waarom ze niet buiten komen spelen, of niet mee uitgaan. Om hoeveel kinderen het in deze regio gaat, is onduidelijk. ,,CJG, GGZ, GGD, de mantelzorgsteunpunten en het onderwijs hebben 80 kinderen in beeld." Jongeren die mantelzorg verrichten en problemen ervaren, zoeken vaak zelf geen hulp. Juist daarom is intensievere samenwerking nodig, stelt Rutten. ,,Het begint allemaal bij een vroegtijdige signalering. Heb je het eerder in beeld, dan kun je problemen voorkomen." Tijdens de bijeenkomst is nagedacht hoe de verschillende instanties elkaar kunnen aanvullen.