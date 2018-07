Mannenzaak Vato in Steenbergen krijgt een zusje

STEENBERGEN - Al meer dan drie jaar kunnen modieuze, jongemannen terecht bij Vato Moda in Steenbergen voor hun kleding. Broeken, truien shirts van merken in het middensegment. Binnenkort komt daar eindelijk een winkel voor vrouwenkleding bij: Vata Moda. Eigenaar Roel van Kaam lacht: ,,Mijn excuses aan de vrouwen, dat het zo lang heeft geduurd.''

Vata zal in het najaar opengaan. Aan de Kaaistraat 29. Onlangs is gestart met de bouwwerkzaamheden. Meagan Simon gaat de winkel runnen voor Van Kaam.

Steenbergen is sinds mei 2015 de mannenzaak rijker. Vlak daarvoor sloten twee vergelijkbare zaken in Bergen op Zoom. De ondernemer zag daarop zijn kans schoon. ,,Er was dus een markt voor. En in die periode was net de A4 klaar, dus Steenbergen was ineens heel goed bereikbaar. Ik zie de snelweg echt als een nieuwe levensader.''

Middensegment

En dat blijkt wel uit het klantenbestand. De mensen komen uit de hele regio naar Steenbergen toe om kleding te kopen: Dinteloord, Halsteren, Bergen op Zoom. Maar zelfs uit Breda of Antwerpen zijn ze wel eens naar Vato gereden. ,,Wat ik hier verkoop, kun je in Rotterdam ook kopen'', zegt Van Kaam. ,,Maar dan is het verspreid over meerdere winkels. Hier heb je alles samen.''

DANCEBOULEVARD X VATO LOCO pre-party @elcorazonroosendaal 👊🏻❤️ #vato #preparty #vatoloco #danceboulevard #elcorazonroosendaal #roosendaal #🔥🔥🔥 Een foto die is geplaatst door null (@vatomoda) op 18 Jul 2018 om 1:16 PDT Core business van Vato is kleding in het middensegement. ,,Wat ik verkoop is niet duur, maar het is ook niet goedkoop'', zegt de ondernemer. Dat gaat straks ook gelden voor de dameszaak. ,,We gaan merken verkopen zoals Love Moschino en Guess.''

Inmiddels heeft Van Kaam al wat ervaring, maar toch zal Vata weer een uitdaging zijn. ,,Het speelveld voor dames is heel anders. Ze zijn grilliger en doorgaans minder loyaal. Het wordt dus een uitdaging om ze toch aan ons te binden.''