Mannen zijn midden in de nacht op bouwterrein in Bergen op Zoom'aan het werk', politie houdt hen aan

VIDEO Help, hoe red je kunst bij een ramp? Redders buigen zich over deze vraag in Woensd­recht

9:50 WOENSDRECHT - ,,Team, you can enter the building." De coördinator heeft zijn woorden nog niet uitgesproken of de teamleden zetten hun mondkap op en betreden het gebouw op vliegbasis Woensdrecht. Op zoek naar cultureel erfgoed dat nog te redden valt.