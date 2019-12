Mannen praten te weinig over hun prostaat: ‘Nu vrienden mijn verhaal kennen, vertellen ze er makkelijker over’

't Fietsboer­ke uit Bergen op Zoom bestolen, schade: 14.000 euro

30 november BERGEN OP ZOOM - Koffieboer Paul Peeman is gedupeerd. Dieven hebben zich toegang verschaft tot zijn garage in de Sterrenbuurt en zeven koffiemachines ontvreemd. Ook een koelkast, diepvriezer en gasplaat zijn meegenomen. Peeman zit in zak en as.