Maneges in lockdown, hoe werkt dat? ‘Blij met uitzonderingspositie’

Haike Blaauw, directeur van branchevereniging FNRS, legt uit dat het een lastige periode is voor ondernemers in de paardenwereld. ,,Er zijn minder of geen inkomsten, maar wel kosten. Want een paard moet alsnog wel eten, verzorging en beweging krijgen, ook al zijn er geen wedstrijden of lessen. Daarom zijn wij als branchevereniging in gesprek gegaan met het ministerie en mogen we nu alsnog binnen rijden.”