Manegepaarden krijgen al vijftien jaar een fijn pensioen in Nieuw-Vossemeer

24 paarden vangt de stichting momenteel op. De dieren komen vanuit het hele land. Per week krijgt ze drie paarden aangeboden. Maar maneges moeten donateurs werven voor de stichting, voor ze de paarden op kan vangen. Dat lijkt soms nog een drempel te zijn, vertelt ze. Poot kent de dieren door en door. ,,Het zijn net mensen, ze hebben allemaal hun eigen karakter." En soms hebben ze een bijzonder verhaal. Sunny, bijvoorbeeld. Een wit paard dat eerst in een café stond, als attractie. ,,Daar had hij een stal. Iemand heeft hem vervolgens opgekocht en in een manege ondergebracht." En nu loopt het dier lekker vrij in de wei in Nieuw-Vossemeer. Dat is voor sommige dieren wel even wennen, vertelt Poot. ,,Sommige manegepaarden hebben nooit in een weiland gestaan. Maar dit is een natuurlijke omgeving voor ze. Samen met de andere paarden komen ze er uiteindelijk wel."