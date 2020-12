Man zwaait met bijl en stalen pijp: ‘Geloof me…echt, ik ben gek’

Guitar Award gaat postuum naar Jimi Hendrix: ‘Dat gedraai aan knoppen is met hem begonnen’

10 december BERGEN OP ZOOM - De postuum aan Jimi Hendrix toegekende Sena Performers European Guitar Award is onderweg naar zus Janie Hendrix en producer Eddie Kramer in Amerika. Op 13 december eren tal van artiesten het gitaaricoon met optredens in Gebouw-T in Bergen op Zoom. Via streams zullen die op 21 december te zien zijn.