Man zit in auto met hasj, wiet, illegaal vuurwerk en slagwapen in Hoogerheide

Waalwijker mishandelt cafégan­gers en vernielt auto's en dorpshuis in Stavenisse

12:05 WAALWIJK/STAVENISSE - Een man uit Waalwijk heeft op kerstavond meerdere bezoekers van een café in Stavenisse geslagen. Hij vernielde ook twee geparkeerde auto's en een ruit van het dorpshuis. De 25-jarige Waalwijker was onder invloed van cocaïne. Hij is aangehouden.