Man wordt gestoken door bekende en raakt gewond in Bergen op Zoom, 22-jarige verdachte aangehouden

Advocaat Moszkowicz: ‘Politie lijkt te liegen om mijn cliënt poging tot doodslag aan te smeren’

BREDA/HOOGERHEIDE - ,,Het lijkt erop dat glashard door de politie is gelogen om mijn cliënt een poging tot doodslag aan te smeren.” Advocaat Yehudi Moszkowicz is fel in zijn verdediging van een man uit Hoogerheide die met opzet zou zijn ingereden op een agent in burger.

1 september