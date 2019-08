Man wordt geslagen en moet geld afgeven in Bergen op Zoom, maar wordt later zelf ook aangehouden

Jongeren­bor­rel om Woensd­recht­se jeugd te winnen voor de politiek

9:59 PUTTE - Een borrel voor jongeren uit de gemeente Woensdrecht die ideeën of meningen over hun woonplaats hebben en in politiek geïnteresseerd zijn. Daarmee hopen drie gemeenteraadsleden en de Jongerenraad meer te leren over wat er leeft onder de jeugd.