Man wil hennepkwekerij opzetten in leegstaande woning Bergen op Zoom

Inbreker springt van eerste verdieping van woning in Hoogerheide

13:21 HOOGERHEIDE - Een bewoonster van een woning aan het St Lucasplein in Hoogerheide kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag de schrik van haar leven. Ze trof een inbreker aan in haar huis, die daarna van de 1e verdieping naar beneden sprong en verdween.