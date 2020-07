Man vrijgesproken van aanranding in Bergen op Zoom: enkel een signalement is onvoldoende

Frituur ‘t Huisje in Halsteren moet weg: ‘Dit kan er bij mij niet in’

6:06 HALSTEREN - Paul van de Zande moet zijn frituur op het Vogelenzangplein in Halsteren zo snel mogelijk weghalen. Een klap voor deze Halsterse kermisondernemer. ,,Dit kan er bij mij niet in, waar zijn we mee bezig.” Maar toch is dat de eis van de gemeente Bergen op Zoom. Want de frituur staat er permanent. En dat mag niet.