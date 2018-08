Man vlucht voor politie in Bergen op Zoom: 'Agenten? Het waren nep-agenten!'

Twee agenten reden in een onopvallende auto achter hem aan, omdat hij te hard zou hebben gereden. ,,Ik ging toen iets sneller rijden'', vertelde de man. Daarop zetten de agenten de sirene aan. Het had geen effect. De man ging er vandoor. ,,Ik was verdwaald en dacht dat ik nog in België was. Ik wist dat daar regelmatig nepagenten mensen beroven. Ik dacht dat ik door criminelen werd aangevallen'', gaf hij als verklaring. Bovendien had hij in het verleden al eens een achtervolging meegemaakt. Daardoor zou hij ook al niet meer helder nadenken.