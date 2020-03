Man verliest macht over stuur en belandt met auto in berm in De Heen

Altijd plezier en high five bij groeiend G-team in Zuidwest­hoek

10:00 OSSENDRECHT - Een breed team van voetballers met een beperking: dat is de droom van de Woensdrechtse Voetbal Federatie. Op zaterdag 14 maart is er bij ODIO in Ossendrecht een oefenduel tegen een andere G-ploeg. Mogelijke G-spelers en hun ouders zijn welkom om te komen kijken hoe leuk het is, in de hoop dat ze lid worden.