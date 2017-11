Man verkoopt gestolen auto in Bergen op Zoom

Laatste 600 bloembollen in de grond gestopt langs Kastanjelaan Ossendrecht

7:14 OSSENDRECHT - Gisteren werden de laatste 600 van 19.000 bloembollen in de grond gestopt langs de Kastanjelaan in Ossendrecht. Het bloembollenproject maakt deel uit van het onderhoud van acht lanen van de bomenwijk in Ossendrecht.