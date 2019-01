Man valt in Steenbergen door de mand wegens drugsbezit en rijden met valse kentekenplaten

Werknemers Sabic in Bergen op Zoom in actie voor hogere lonen

7 januari BERGEN OP ZOOM - Een betere cao. Met meer loon en minder werkdruk. Dat is waarom medewerkers van Sabic Innovative Plastics in Bergen op Zoom maandagochtend in actie komen. "Laat ze met een serieus loonbod komen", zegt Jan van de Broek. "Het is de hoogste tijd.”