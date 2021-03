Man uit Roosendaal rijdt onder invloed van drugs en met geschorst rijbewijs op A58 Bergen op Zoom

Rolkoffers vol spatscher­men en ontsmet­tings­mid­de­len voor de 34 stembu­reaus in Bergen op Zoom

6:00 BERGEN OP ZOOM - Na een half jaar aan voorbereidingen, kunnen de verkiezingen vandaag echt van start. Rolkoffers vol spatschermen en ontsmettingsmiddelen zijn uitgepakt om in Bergen op Zoom de 34 stembureaus coronaproof in te richten. ,,De uitdaging zat in het vinden van geschikte locaties”, zegt Danique Bogaart van het gemeentelijk projectteam.