Hoogerheidenaar bekent vriendin in razernij te hebben doodgestoken

Het misdrijf had 's morgens vroeg plaats, kort nadat de verdachte het hondje had uitgelaten. Omdat de man in beperkingen vast zit, wil de raadsman niets over het motief of de omstandigheden van het misdrijf zeggen. Volgens de politie is zeer waarschijnlijk sprake van een relationeel conflict. Vrijdag wordt H. voorgeleid aan de rechter-commissaris.