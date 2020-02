Man uit Halsteren rijdt in op agente in Bergen op Zoom: verdacht van poging tot moord

Geneuzel Dweilen op stand met Els in het Markiezen­hof

13:00 Geen ouwe bullen, geen lange neuzen, maar misschien hier en daar wel een gordijntje. Vrijdag gaan we ‘op stand’ dweilen. Of nouja, dweilen. De Vastenavendmuziek klinkt een stuk deftiger tijdens het uitverkochte Bal Maskee in het Markiezenhof. Maar dat doen we niet met de neus omhoog, hoor. Het is en blijft Vastenavend, hè. Feest voor iedereen.