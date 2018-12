Man uit Bergen op Zoom stak ex met beitel in rug: eis drie jaar cel

,,Als ik haar had willen doden, had ik wel meerdere keren gestoken”, betoogde de 49-jarige Bergenaar tijdens de strafzitting in Breda. Maar poging tot moord is wel wat officier van justitie Bart Nieuwenhuizen hem verweet. Het is ‘zonneklaar’, aldus de aanklager, dat er sprake was van voorbedachte rade. ,,Het was louter een kwestie van geluk dat het slachtoffer geen fataal letsel heeft opgelopen.” Maar, op grond van de rapportages van de psycholoog en psychiater, rekende hij de man zijn daad in verminderde mate toe. Hij eiste drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. Voorts een meldplicht, klinische behandeling en een contact- en locatieverbod.