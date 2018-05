Man uit Bergen op Zoom probeerde meegesleurde hond los te maken: 'Wat ik zag is misselijkmakend'

BERGEN OP ZOOM - De hond die zondagavond is meegesleurd achter een trike door een dronken man, is geprobeerd los te maken door Peter Spieringhs (58) uit Bergen op Zoom. Hij zag rond 21.45 uur de driewieler voorbij komen vanuit zijn raam op de Antwerpsestraat. En daarachter iets wat hem misselijk maakte: een hond in een tuigje die over de straat werd meegesleurd.

,,Dat zal niet snel van mijn netvlies verdwijnen'', zegt Spieringhs een dag nadat hij gepoogd had de hond los te maken. Hij zat tv te kijken en zag door het raam een trike aankomen die een hondje meesleepte over de straat. De gemotoriseerde driewieler was voor zijn huis gestopt, omdat twee auto's hem van de weg afdrukten. De bestuurders van de auto's hadden het ook gezien en wilden de trikebestuurder laten stoppen.

Lees ook Dronken man (58) rijdt met hond vastgebonden achter trike van Bergen op Zoom naar Hoogerheide Lees meer

Spieringhs stond op van zijn bank en rende naar buiten om de hond te helpen. ,,Ik dacht dat de bestuurder het niet wist en wilde hem duidelijk maken dat zijn hond niet op het zitje zat, maar over de weg werd meegesleept!''

20 seconden

Toen Spieringhs buiten kwam pakte hij de hond op om hem terug op de achterbak van de driewieler te zetten. De hond, een kruising tussen Border Collie en Schapendoes, was in totale paniek. Mensen waarschuwden Spieringhs uit te kijken, want de hond maakte aanstalten van zich af te bijten toen hij een poging waagde het tuigje los te maken. ,,Liever een beet van de hond, dan dat hij nog verder over de grond moest worden meegesleept.''

Spieringhs wilde de man, die aardig aangeschoten leek, naar de stoep begeleiden met zijn trike. Dan kon hij de hond losmaken, want hij zat in een tuigje, met een touw om zijn nek. ,,Dat touw zat helemaal in de knoop en ik kon het met geen mogelijkheid in 20 seconden loskrijgen.''

Machteloos

Maar in plaats van dat de trikebestuurder naar de stoep reed, trok hij hard op en reed weg. ,,Ik zag de hond van de achterkant afvallen en wéér meegesleurd worden over de weg.'' Verschrikkelijk moet het er hebben uitgezien, maar Spieringhs en de twee autobestuurders die het zagen, stonden machteloos.

Quote Ik hoorde hem in de verte nog janken Peter Spieringhs

De auto's hebben de driewieler nog proberen af te snijden, ,,maar hij kon nog behoorlijk goed sturen ondanks zijn dronkenschap'', zag Spieringhs. Een van de auto's reed zichzelf vast op de stoep. De trike ontglipte door het rode licht, mét hond die nog steeds over de weg schaafde. ,,Ik hoorde hem in de verte nog janken'', weet Spieringhs nog.

Uiteindelijk is de trikebestuurder door de politie in Hoogerheide aangehouden. Hij had vier keer zoveel gedronken als toegestaan. De politie onderzoekt de zaak en verhoort hem.