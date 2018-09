Man uit Bergen op Zoom mishandelt man uit Halsteren en rijdt dronken weg

10 jaar na de kredietcri­sis: bedrijvig West-Bra­bant moet smoel hebben

8:04 BREDA - De economische crisis heeft zijn sporen ook nagelaten in West-Brabant. Maar de pijn in het oosten van de provincie was veel erger dan in deze regio, weet Henk Rosman, directeur van REWIN West-Brabant. ,,West-Brabant heeft een dip gehad, maar ook veel nieuwe bedrijven binnengehaald. Helemaal niet slecht.”