Man uit Bergen op Zoom bedreigt bankmedewerker en wordt in woning aangehouden

De man, woonachtig in de wijk de Bergse Plaat, besloot dinsdagochtend een anoniem belletje te wagen aan de bank. Hij bedreigde de medewerker, die vervolgens aan de bel trok bij de politie. Zij startte en onderzoek en kwam uit bij een man die in Bergen op Zoom woont. De verdachte in kwestie bleek ook klant te zijn bij de bankinstelling. Om 16.40 uur werd hij in zijn woning gearresteerd, waar de politie tevens stuitte op een nepwapen.

Op het politiebureau gaf de man toe dat hij degene was die de bankmedewerker telefonisch bedreigd had. Hij was naar eigen zeggen boos, maar gaf toe dat de situatie uit de hand gelopen was. Ook was hij geschrokken van de arrestatie.