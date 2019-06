Man slaat vrouw (32) en jongen (9) uit Steenbergen met hamer op hoofd

column Tijd om de Bergse natuur te beschermen

10:00 Heel natuurlijk zijn de natuurgebieden in Bergen op Zoom niet op dit moment. Wie tijdens een mooie dag -en we schijnen ze dit weekend te krijgen- gaat wandelen bij Landgoed Lievensberg of op de Bergsche Heide ziet dat de twee een ding gemeen hebben: graafmachines, bandensporen in de modder en andere werkzaamheden.