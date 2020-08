Man rijdt zonder rijbewijs onder invloed van drugs in Bergen op Zoom: auto in beslag genomen

Waarom de Bergse teststraat voor moskeegan­gers is bedoeld

5 augustus BERGEN OP ZOOM - De schrik zit er bij Bergse moskeegangers flink in nu corona hen hard treft. Dat zegt woordvoerder Najib El-Allouchi van de El Feth Moskee. ,,Vooral mensen die zich afvragen wat ze nu moeten doen. Omdat ze in de buurt zijn geweest van iemand die positief is getest op corona bijvoorbeeld, maar zelf geen klachten hebben.”