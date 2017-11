Man overleden na beknelling tussen heftruck en dak

Wie, Wat, Waar: Juf van de huishoudschool?

15:17 Een middelbare school met loutere meisjes. De huishoudschool wellicht. Tafeltjes in een ietwat speelse opstelling en de lerares in het midden. Mogelijk gaat het om haar. De foto is gemaakt in januari 1985 door Ben Steffen. Maar achterop de foto is geen aanvullende informatie geschreven. De vraag is daarom: herinnert u zich deze nog?