Man opgepakt na doodsbedreiging aan eigen vrouw die van hem wil scheiden

Nieuwe tegenval­ler: Bergen op Zoom fors in het rood over 2019

6:04 BERGEN OP ZOOM - Bijna elf miljoen schiet Bergen op Zoom tot nu toe over 2019 in het rood. Voornaamste oorzaak: de zorg. Miljoenen extra is de gemeente kwijt aan WMO en jeugdzorg. Om het gat te dichten kan Bergen op Zoom niks anders doen dan in de spaarpot graaien.