Man met taser aangehouden in Hoogerheide

Zwembaden De Schelp en De Melanen in Bergen op Zoom bereiden zich voor op winter

6:15 BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - De voorbereidingen voor het winterseizoen bij zwembad De Melanen in Halsteren en De Schelp in Bergen op Zoom zijn in hartje zomer al in volle gang. ,,We gebruiken deze zomerperiode om alles in orde te maken'', zegt manager Walter van Krieken van beide baden.