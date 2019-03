Man met kilo wiet in auto opgepakt bij grenscontrole bij Putte

Forum grootste partij in Bergen op Zoom

1:19 BERGEN OP ZOOM - In het westen van Brabant is Forum voor Democratie zeer succesvol. In Bergen op Zoom, de woonplaats van lijsttrekker Eric de Bie, kroont het zich tot grootste partij met 16,6 procent van de stemmen. In 2015 was de VVD nog de grootste partij, nu komt het tot 15,4 procent van de stemmen.