Man met de dood bedreigd na vondst hennepkwekerij in Bergen op Zoom

Televisie kijken tussen 900 wieler­shirts: Ricardo's huiskamer puilt uit

12:07 HOOGERHEIDE - De huiskamer van Ricardo Rens aan De Onderstal in Hoogerheide is veranderd in een wielermuseum. In de woonkamer hangen een paar honderd wielershirts, en op de tafels liggen krantenknipsels, foto's, wielertijdschriften en posters.