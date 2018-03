Man meermaals in gezicht geschopt tijdens vechtpartij Bergen op Zoom

Geschopt

Uit getuigenverklaringen kon de politie opmaken dat een 26-jarige Bergenaar bij de vechtpartij betrokken was. Hij werd meteen aangehouden. De man zou het 36-jarige slachtoffer enkele keren in zijn gezicht geschopt, terwijl hij al op de grond lag.

De man die meermaals in zijn gezicht werd geschopt, is in het ziekenhuis behandeld, maar kon daarna weer naar huis. Het andere slachtoffer moest worden opgenomen. Over zijn verwondingen is niets bekend.