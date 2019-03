Man lokt pizzabezorger Twan (15) in de val in Bergen op Zoom: 'Ik wil je niet beroven, maar het gaat om het principe’

Dronken vrouw naast weg gevonden in roes nadat ze aanrijding veroor­zaakt op A58 bij Bergen op Zoom

16:43 BERGEN OP ZOOM - Een 35-jarige vrouw uit Bergen op Zoom heeft zaterdagnacht tijdens een slingerende inhaalactie op de A58 een andere auto geraakt. Na het ongeluk is ze uitgestapt op de vluchtstrook en, tot verbijstering van de andere bestuurder, weggelopen. Ze werd even later in een dronken roes liggend langs de Ruytershoveweg gevonden door de politie.