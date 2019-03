Man jaagt vogels in bescherm natuurgebied in Bergen op Zoom: ‘Vergunningen waren nog niet rond’

‘Beschermd natuurgebied’

Toch werd afgelopen weekend, na een tip van een buurtbewoner, een man aangehouden, die met een hond vogels aan het verjagen was. Uit een post op Facebook, van het politieteam Bergen op Zoom: ,,Het Markiezaatsmeer is een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Bij onderzoek bleek dat de man werkte in opdracht van een bedrijf dat hier een pijpleiding aan wil gaan leggen. Echter de vergunningen hiervoor waren nog niet rond. Maar de man was maar alvast begonnen met te verhinderen dat vogels ter plaatse nesten maken.”

Woordvoerster Esther Boot van de politie kon dinsdagmiddag niet meer dan bevestigen dat de man op zijn handelen was aangesproken: ,,Vogels verjagen in een natuurgebied mag sowieso niet en als hij dat deed in opdracht van een bedrijf dan liep dat bedrijf op de muziek vooruit. Hij is gewaarschuwd. Zien we hem daar weer, dan laten we het niet bij een waarschuwing”, aldus de woordvoerster. Air Liquide was dinsdagmiddag niet meer bereikbaar voor commentaar.