Man grijpt tasjesdief met behulp van fiets voorbijganger in Bergen op Zoom

Niet aan karton en personeel te komen: ‘We zitten in een moeilijke fase’

22 augustus HOOGERHEIDE - Hoe komt hij aan voldoende karton en personeel? Dat is de grote vraag voor plantmanager Stefan Nieuwland van Graphic Packaging International in Hoogerheide. Het bedrijf kampt met de keerzijde van succes, want over de omzet is er geen klagen.