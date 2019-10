Man gooit zak wiet uit auto maar ziet politie in onopvallende auto over het hoofd bij controle in Putte

Deze ervarings­des­kun­di­gen vertellen over hun werk op Landgoed Vrederust dat 110 jaar bestaat

9 oktober HALSTEREN - Landgoed Vrederust in Halsteren bestaat dit jaar 110 jaar. Door de jaren zijn er veel zaken veranderd. Vroeger was het een gesloten terrein en stond het ziektebeeld van de cliënt centraal. Tegenwoordig is het een open terrein en staan de wensen van de cliënt centraal. Wat ook veranderd is, is de rol van ervaringsdeskundigen. Dat getuigen Angela van Dongen en Kurt Kühnen, die in dienst zijn als ervaringsdeskundigen bij GGZ WNB.