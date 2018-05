Man gestoken tijdens ruzie op parkeerplaats in Steenbergen

Terug tot aan de allereer­ste school in Steenber­gen

17:00 STEENBERGEN - Zijn eigen schooljaren in Steenbergen moeten op Han Leune een onuitwisbare indruk hebben achter gelaten. De tegenwoordig in Capelle aan den IJssel woonachtige Leune (73) schreef een standaardwerk over het onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw.