Man en vrouw opgepakt na brandstichting in eigen appartement Bergen op Zoom

Motorclubs 3.0 houden een laag profiel en richten zich op hun co­re-business: criminali­teit

13:31 Op een koude januariavond wandelen mannen alleen en in kleine groepjes naar een café in de gemeente Rucphen. Ze vallen niet op en hebben hun auto's keurig in de woonwijk geparkeerd. Er is geen motor te bekennen.