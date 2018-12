Man betrapt met meerdere zakjes softdrugs in auto in Bergen op Zoom

video Kaarsen op oorlogsbe­graaf­plaat­sen Bergen op Zoom ‘meer impact dan verwacht’

18:36 BERGEN OP ZOOM - De kaarsen op de oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom hebben veel meer impact gehad dan de organisatie van tevoren had kunnen bedenken. Dat zegt Gerard Worm. ,,Het was heel indrukwekkend.”