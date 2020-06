Man belandt met auto in de sloot in Nieuw-Vossemeer en wordt aangehouden

Actie opgezet voor familie met zes kinderen van afgebrand huis Steenber­gen: 'Ze kwamen op blote voeten binnen, heftig’

22 juni STEENBERGEN - Een dag na de grote brand in Steenbergen is de schade aan het historische pand aan de Kaaistraat goed te zien. Het gebouw is zwartgeblakerd, de bovenste verdieping oogt onleefbaar. De stoep voor het pand is afgesloten. Aan de overkant staan maandagochtend steeds nieuwsgierig mensen te kijken.